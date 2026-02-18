La Armada de Colombia, en una acción conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, logró la ubicación de un depósito ilegal con artefactos explosivos improvisados (AEI), material de guerra y elementos logísticos utilizados por organizaciones criminales.

La operación se llevó a cabo en zona rural del municipio de López de Micay, sector Zaragoza, donde tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.42 hallaron seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, al parecer de 81 milímetros, además de 11 granadas improvisadas no convencionales acondicionadas para ser lanzadas desde drones. En el lugar también se incautaron cordón detonante y material explosivo destinado a la fabricación de cargas.

Durante la inspección fueron encontrados igualmente armas cortas de distintos calibres, munición, material de intendencia y accesorios, los cuales representaban un alto riesgo para la vida e integridad tanto de la población civil como de los integrantes de la Fuerza Pública.

