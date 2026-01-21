Ir al contenido principal

Tropas del Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea, con el apoyo de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, en conjunto con la Armada Nacional y en coordinación permanente con la Policía Nacional. intervinieron 61 unidades de producción minera (UPM) dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos que estaban en manos del Clan del Golfo.

En el operativo se destruyó una considerable cantidad de material utilizado para esta actividad ilegal, entre el que se destacan una máquina excavadora, 7 dragones tipo brasilero, 10 motobombas, 20 dragas tipo buzo y 23 motores. De igual manera, se logró la captura de una persona, a quien se le incautó un revólver y 5 cartuchos calibre 38 mm.

Se evitó además la extracción estimada de 30.000 gramos de oro mensuales, avaluados en más de 16.000 millones de pesos dentro del comercio ilegal. El grupo ilegal afectado con este operativo es la Subestructura Carreteras Jhon Fredy Orejuela, del Clan del Golfo.

