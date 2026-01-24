Confidencial Noticias
El presidente Gustavo Petro propuso a familias de Tumaco producir alimentos en este territorio afectado por el narcotráfico.
“Si decimos “sí», vamos a erradicar 15.000 hectáreas en Nariño, 1.500 en este punto, y vamos a ser el factor humano que lo hace; no van a venir a hacer por nosotros. Si es necesario contratar más gente, pues se contrata, para que el tiempo alcance y se cumplan los niveles de productividad arrancando y sembrando», manifestó el mandatario.
El primer mandatario invitó a la comunidad a decir si a la erradicación voluntaria: “La palabra ‘sí’, compañeros y compañeras, es definitiva. No es un día más. Si la población negra, indígena y campesina del Litoral Pacífico nariñense dice sí a la paz de verdad, dice sí de verdad, nosotros aquí estaremos todos los días con este Estado construyendo con ustedes el nuevo territorio», enfatizó.
