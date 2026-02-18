El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. reportó el hallazgo de el cuerpo del médico veterinario Luis Eduardo Rivero, desaparecido el pasado sábado, tras ser arrastrado por las fuertes corrientes de un caño en el sector La Garrapata, zona rural del municipio de Montería.

Rivero Oviedo, médico veterinario de 38 años, desapareció el pasado 14 de febrero, mientras adelantaba labores de apoyo humanitario en el marco de la emergencia climática que afecta a la región.

El operativo de búsqueda fue realizado por la Armada Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional de Colombia y la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo.

