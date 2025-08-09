Funcionarios de criminalística de la Dijín de la Policía Nacional, dando cumplimiento a una orden expedida por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia exhumaron en zona rural de Santa Bárbara, en el suroeste antioqueño, los cuerpos de cinco personas desaparecidas.

Se trata de los cuerpos de cuatro hombres y una mujer, que habrían sido asesinados e inhumados por presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como Los de Jhony. Las víctimas, cuatro hombres y una mujer, habrían sido asesinados por un grupo criminal que delinque en la zona.

Según la investigación, la mujer fue reportada como desaparecida en marzo de este año. Se evidenció además que luego de su desaparición sus cuentas bancarias fueron saqueadas.