Los cuerpos sin vida de una mujer de aproximadamente 35 años, y el de un hombre de estimados 40 años fueron hallados en zona rural del municipio de Pelaya, sur del Cesar.

Personal de la Policía y de Medicina Legal trabajan a toda máquina para identificara las dos personas e iniciaron las respectivas investigaciones del caso para establecer lo sucedido. Este hecho generó zozobra en la población que habita en el territorio, quien de inmediato pidió mayor presencia de la fuerza pública.

Los habitantes del lugar que encontraron los cuerpos sin vida a tempranas horas de este jueves 8 de enero, cuando se disponían a iniciar sus labores aseguran desconocer a estas personas.

