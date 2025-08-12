Hoy se conmemoran los 100 años del natalicio de Guillermo Cano Isaza, un periodista que ayudó a construir país

Confidencial Noticias
El diario El Espectador conmemoran 100 años del nacimiento de Guillermo Cano Isaza, quien fue su director durante mucho tiempo. Un periodista cuyo legado ético, compromiso con la verdad y defensa de la libertad de prensa continúan siendo referentes esenciales de esta labor en Colombia.
Para honrar su vida y obra, la Fundación Guillermo Cano y El Espectador realizarán un evento en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno de Bogotá. Desde las 5:00 p. m., el espacio conmemorativo iniciará con la proyección del cortometraje animado Mientras haya tinta, una producción de El Espectador que retrata la vida del periodista y su lucha inclaudicable por la verdad.
A su vez, se realizará el conversatorio Escribir con dignidad: la huella de Guillermo Cano, el cual tendrá la participación Ana María Busquets de Cano, viuda de Guillermo Cano y directora de la Fundación; Fidel Cano Correa, director de El Espectador; Jorge Cardona, periodista y docente; y será moderado por Mary Luz Vallejo, editora y docente. Durante el evento también se realizarán dos importantes lanzamientos. En primer lugar, se abrirá la convocatoria del premio Guillermo Cano Relatos de País, una iniciativa de la Fundación y la familia Cano Busquets para premiar las mejores crónicas inéditas que cuenten historias de ciudades, pueblos o regiones.