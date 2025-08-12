Ir al contenido principal

Hoy se conmemoran los 100 años del natalicio de Guillermo Cano Isaza, un periodista que ayudó a construir país

El diario El Espectador conmemoran 100 años del nacimiento de Guillermo Cano Isaza, quien fue su director durante mucho tiempo. Un periodista cuyo legado ético, compromiso con la verdad y defensa de la libertad de prensa continúan siendo referentes esenciales de esta labor en Colombia.

Para honrar su vida y obra, la Fundación Guillermo Cano y El Espectador realizarán un evento en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno de Bogotá. Desde las 5:00 p. m., el espacio conmemorativo iniciará con la proyección del cortometraje animado Mientras haya tinta, una producción de El Espectador que retrata la vida del periodista y su lucha inclaudicable por la verdad.

A su vez, se realizará el conversatorio Escribir con dignidad: la huella de Guillermo Cano, el cual tendrá la participación Ana María Busquets de Cano, viuda de Guillermo Cano y directora de la Fundación; Fidel Cano Correa, director de El Espectador; Jorge Cardona, periodista y docente; y será moderado por Mary Luz Vallejo, editora y docente. Durante el evento también se realizarán dos importantes lanzamientos. En primer lugar, se abrirá la convocatoria del premio Guillermo Cano Relatos de País, una iniciativa de la Fundación y la familia Cano Busquets para premiar las mejores crónicas inéditas que cuenten historias de ciudades, pueblos o regiones.

Velación de Miguel Uribe Turbay se hará en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional. El presidente del Congreso de la…
Llamado de la ONU a Colombia a garantizar elecciones pacíficas

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades colombianas a tomar «todas las medidas necesarias» para garantizar unas elecciones pacíficas y la seguridad de los aspirantes, después de que el senador y precandidato…
Murió el senador Miguel Uribe Turbay

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política. …
El extraño apoyo de Petro a Maduro por la orden de Trump a militares de EE.UU. de acabar con carteles del narcotráfico

El presidente Gustavo Petro, ha respaldado este domingo a Venezuela asegurando que ambos países «son el mismo pueblo», en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la…
Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los líderes del nororiente de Boyacá para levantar el paro campesino

El Gobierno Nacional estableció acuerdos con la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano – Seccional Sierra Nevada El Cocuy, que permitieron el levantamiento del paro campesino en la región. La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible,…
