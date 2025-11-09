Un impulso al liderazgo y el empoderamiento femenino en el Tolima

El evento, se realizará el 24 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y reforzará las redes de mujeres líderes de la región a través de charlas magistrales, talleres y espacios de conexión, bajo el lema “Valientes, Mujeres que abren Caminos. Liderando Acciones por la Equidad y Enfrentando las Violencias de Género en todas sus Formas”.

El WEF Colombia es el foro de economía para la mujer más importante del país, con una trayectoria de 6 años ha reunido a más de 380 conferencistas nacionales e internacionales y 7.000 asistentes presenciales.

WEF Colombia hace parte de una articulación global de marca que tiene presencia en más de 40 países y que con una red de más de 500.000 mujeres construyendo «empresas más allá de las fronteras», genera un impacto económico, social, cultural y político, que lo hace un agente de cambio en la vida de millones de personas.

Las 20 empresas más grandes del departamento del Tolima presentan ingresos combinados por $3.6 billones y el departamento está entre los 10 primeros por su aporte al PIB nacional, contribuyendo con el 2.07% del PIB de Colombia. Solo la ciudad de Ibagué tiene un PIB significativamente mayor, que es de 11.133 mil millones de pesos. El 75% de estas empresas, opera en Ibagué.

El Women Economic Forum (WEF) y Confidencial Noticias, anuncian la primera edición regional de Colombia en Ibagué, un hito que expande el impacto del foro más importante de mujeres en el país a las regiones. Esta edición especial, organizada en alianza con la Gobernación del Tolima y su Secretaría de la Mujer, se centrará en liderar acciones por la equidad y enfrentar las violencias de género promoviendo la autonomía económica de las mujeres en la región.

La primera edición regional del Women Economic Forum (WEF) Colombia en Ibagué reunirá a cientos de mujeres en un día de charlas magistrales, paneles entre expertos, talleres prácticos y sesiones de Networking con conferencistas de alto nivel. El evento contará con la participación de líderes nacionales e internacionales, así como expertos en temas de género, DEI, VBG, negocios, emprendimiento y bienestar integral, creando un espacio único para la formación, la inspiración y la creación de alianzas.

“Nuestro objetivo es hacer visible la fuerza transformadora de las mujeres colombianas. Como cabeza de una organización que ha acompañado a más de 5.000 mujeres, he sido testigo de cómo el empoderamiento femenino cambia no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Este foro regional es la continuación de ese trabajo y una oportunidad para llevar este mensaje de sororidad, empatía y acción a un nuevo territorio”, afirmó Marisol Pabon Rodriguez, presidenta del WEF Colombia LATAM.

“Acelerar las acciones, diseñar las estrategias y gestionar un modelo de cultura del cambio que promueva la equidad e igualdad de género y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, enfocándonos en desmantelar barreras sistémicas y patriarcales y estereotipos machistas y excluyentes para asegurar la cabida, inclusión y participación plena y activa de todas las mujeres y niñas en la sociedad es uno de nuestros principales objetivos y propósitos. Buscamos empoderar de forma sostenible a las nuevas generaciones de mujeres y niñas para que lideren y promuevan el cambio desde una perspectiva de género, y sean parte activa de una sociedad diversa, incluyente y responsable, invirtiendo en sus derechos, fortalezas y oportunidades para que puedan desarrollarse económicamente y ser agentes que aporten al progreso del país”, sostiene María Eugenia Saldarriaga, miembro del Consejo Directivo y Asesora del WEF Colombia LATAM.

La sexta edición nacional del WEF Colombia, realizada en marzo de 2025 en Bogotá, consolidó el foro como un agente de cambio y transformación clave en el país. Bajo el lema “Bien-Estar y Salud Física, Mental y Emocional, claves para el Liderazgo Femenino y el Empoderamiento Económico Sostenible”, el evento ha demostrado un crecimiento exponencial, alcanzando e impactando en 2025 una audiencia de cuatro millones quinientas mil de personas a través de sus plataformas digitales y reuniendo a más de 100,000 usuarios conectados en sus ediciones virtuales. El foro se ha destacado por la calidad de sus speakers, que a nivel global ha incluido a figuras como el Papa Francisco, la Premio Nobel Rigoberta Menchú, la ex Primera Dama de Estados Unidos Michelle Obama, expresidentas, diplomáticos, etc.

WEF Mundial: Una hermandad global sin fronteras

El Women Economic Forum (WEF) es una plataforma mundial creada por la ALL Ladies League (ALL) para fomentar conversaciones, conexiones y colaboraciones entre mujeres comprometidas a contribuir en todos los ámbitos de la vida. Fue fundado por la Dra. Harbeen Arora Rai, una líder global considerada una de las 100 personas con mayor reputación en el mundo y quien ha creado cinco ecosistemas empoderantes para el avance de la mujer.

La misión del WEF Global es impulsar una mayor visibilidad, alzar la voz y promover el reconocimiento de las mujeres, facilitando la creación de espacios de conversación, relacionamiento, networking, redes de negocio y apoyo mutuo. La Dra. Harbenn Arora Rai describe este movimiento como una “comunidad de hermandad” donde las mujeres se apoyan para salir adelante y mejorar el mundo desde la concepción de un propósito superior.

Su visión ha dado como resultado una red global que conecta a más de 500,000 mujeres en 150 países, promoviendo la filosofía de “empresa más allá de las fronteras”. El WEF tiene presencia en todos los continentes, desde India y México hasta Australia y, por supuesto, Colombia, y por primera vez tendrá su Foro Regional en Ibagué, una ciudad pujante y resiliente que le ha demostrado al país que la fuerza, unión y el talento de su gente, la posicionan como uno de los ejes financieros y económicos de Colombia.

Mayores informes:

María Eugenia Saldarriaga

Consejo Directivo y Asesora WEF Colombia [email protected] Cel. 310 3216527