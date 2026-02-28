El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que en Bucaramanga fue detectado un caso más de sarampión.

Con este ya son tres los casos de sarampión que se confirman en Colombia. Los pacientes identificados tienen 29, 30 y 35 años de edad.

La directora del INS, Diana Marcela Pava, explicó que desde el momento en que se supo del contagio se activaron los protocolos de seguridad haciendo el seguimiento a todo el círculo cercano a esta persona.

El Ministerio de Salud insiste en la invitación a todos las familias colombianas a aplicarse la vacuna contra el sarampión.

