La Fiscalía General de la Nación judicializó a Leidy Fernanda Domínguez Hermosa, alias La Fercha, señalada de ejecutar labores de administración y asignación de indumentaria a las personas incorporadas ilícitamente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

Uno de los casos tiene que ver con una adolescente de 16 años, quien fue contactada en Piendamó (Cauca) por un hombre que le ofreció una supuesta oportunidad laboral. La menor de edad aceptó la propuesta y fue trasladada a la vereda Pedregosa, en jurisdicción de Cajibío (Cauca). Allí habría sido utilizada porla hoy procesada y su compañero sentimental, quien sería cabecilla del grupo armado ilegal.

La joven permaneció durante varios días en un inmueble y fue trasladada a zonas de injerencia de la Jaime Martínez para participar en reuniones. Posteriormente, y para evitar que los familiares la ubicaran, fue enviada a una zona campamentaria en Morales (Cauca).

Por estos hechos, Domínguez Hermosa fue presentada ante juez de control de garantías y le imputó el delito de reclutamiento ilícito.

