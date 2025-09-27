Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Óscar Antonio Avilés Sotelo, alias Caballo, uno de los señalados cabecillas de la subestructura Carlos Vásquez del ‘Clan del Golfo’, responsable de ejercer control sobre el comportamiento y las actividades de los pobladores del Urabá antioqueño.

Alias Caballo citaba a las personas que generaban problemas de convivencia en la región o incumplían las directrices que imponía el grupo armado ilegal, y les imponía multas y sanciones que incluían restricciones de movilidad o prohibiciones para desarrollar algún trabajo u oficio.

También se encargaba de citar a reuniones con las comunidades para informarlas sobre las acciones del ‘Clan del Golfo’ y las órdenes que impartían los cabecillas para garantizar el pago de extorsiones y facilitar el tráfico de estupefacientes.

Avilés Sotelo fue capturado en una acción conjunta con la DIJIN de la Policía Nacional en el
corregimiento Caucheras, en Mutatá (Antioquia).

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Pacto Histórico se queda con las precandidaturas de Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho

| Confidencial Noticias | , ,
Tras la orden directa del presidente Gustavo Petro para que el Pacto Histórico participe en las consultas del mes de octubre para escoger candidatura única a la presidencia de la república, la coalición petrista tomó la decisión de mantener las aspiraciones…
Siga leyendo

Gustavo Bolívar abandona la consulta del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El exdirector del Departamento de Prosperidad Social y excongresista, Gustavo Bolívar, retiró su precandidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo al senador Iván Cepeda. La presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la…
Siga leyendo

«La confianza en la Presidencia es muy baja»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
La encuesta de Cifras y Conceptos revela que por primera vez en 17 años la confianza en una institución como la Presidencia de la República, se encuentra muy por debajo de otras entidades que tradicionalmente son mal calificadas como el Congreso de la…
Siga leyendo

Pacto Histórico no escogerá su candidato presidencial en la consulta de octubre

| Confidencial Noticias | , ,
El Pacto Histórico analiza la ruta que debe seguir para participar en la campaña electora de 2026, a Senado y Cámara de Representantes y también a la presidencia de la república, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dio la orden de la Registraduría y…
Siga leyendo

«No se puede censurar a Daniel Quintero vulnerando la presunción de inocencia»: Esmeralda Hernández

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre los problemas jurídicos que enfrenta la coalición para convertirse en un partido único, y considera además que no se puede impedir la participación en…
Siga leyendo