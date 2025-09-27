La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Óscar Antonio Avilés Sotelo, alias Caballo, uno de los señalados cabecillas de la subestructura Carlos Vásquez del ‘Clan del Golfo’, responsable de ejercer control sobre el comportamiento y las actividades de los pobladores del Urabá antioqueño.

Alias Caballo citaba a las personas que generaban problemas de convivencia en la región o incumplían las directrices que imponía el grupo armado ilegal, y les imponía multas y sanciones que incluían restricciones de movilidad o prohibiciones para desarrollar algún trabajo u oficio.

También se encargaba de citar a reuniones con las comunidades para informarlas sobre las acciones del ‘Clan del Golfo’ y las órdenes que impartían los cabecillas para garantizar el pago de extorsiones y facilitar el tráfico de estupefacientes.

Avilés Sotelo fue capturado en una acción conjunta con la DIJIN de la Policía Nacional en el

corregimiento Caucheras, en Mutatá (Antioquia).