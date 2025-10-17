Ir al contenido principal

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un grupo de sujetos señalados de ser los responsables de una ola de homicidios en Cartagena, Turbaco y San Juan de Nepomuceno (Bolívar).

Se trata de un grupo de 12 personas integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del
‘Clan del Golfo’, que habrían planeado y ejecutado asesinatos, desapariciones y diferentes conductas delictivas como parte de un plan criminal para enfrentar a otros grupos ilegales y amedrentar a la población civil.

Uno de los crímenes que se les indilga a esta organización criminal es el homicidio de un operador turístico que fue atacado con arma de fuego en el sector de Bocagrande, en Cartagena, el 7 de noviembre de 2023; así como la acción sicarial contra un comerciante y un ciudadano de San Juan de Nepomuceno,
en octubre de 2023 y marzo de 2024, respectivamente.

También estarían implicados en la desaparición de una persona en el corregimiento de Bocachica en la isla de Tierra Bomba, en junio del año 2023.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio, desaparición forzada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, todas las conductas agravadas.

