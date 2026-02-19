Ir al contenido principal

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares permitió la incautación de un helicóptero Hughes 500 (Huey 500), junto con un motor aeronáutico, durante el desarrollo de tres diligencias de allanamiento y registro realizadas en inmediaciones de los municipios de Funza y Cota, Cundinamarca, y en el aeródromo de Guaymaral, en Bogotá.

esta aeronave, presuntamente utilizada por estructuras vinculadas al narcotráfico, habría sido incautada por la Policía Nacional en el año 1992, y actualmente registra dos denuncias vigentes por los presuntos delitos de hurto y falsedad marcaria.

Los peritos aeronáuticos, se determinó que los remaches de la plaqueta de identificación no corresponderían a los originales de fábrica, circunstancia que podría configurar conductas asociadas a la adulteración de identificación aeronáutica y falsedad marcaria, conforme a la normatividad vigente.

La incautación se sustentó principalmente en la presunta irregularidad detectada en la identificación estructural de la aeronave.

Oscar Sevillano

[email protected]
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Pacto Histórico anuncia la creación de una plataforma electoral paralela a la del CNE

| Confidencial Noticias | , ,
Los candidatos del Pacto Histórico, junto con sus actuales congresistas manifestaron su preocupación por supuestos actos de violencia que han padecido sus militantes en medio de la campaña electoral. «Queremos llamar la atención sobre la necesidad de…
David Racero se salvó de la muerte política

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado falló a favor del representante a la cámara, David Racero, determinando que no existen pruebas concluyentes que demuestren alguna conducta irregular por parte del congresista. La decisión tiene que ver…
Capturan en Ecuador a un líder de las disidencias

| Europa Press | ,
Foto: @DefensaEc El Ejército de Ecuador ha anunciado este martes la detención de Kevin Daniel R.C., alias ‘Camilo’, cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto a otros diez integrantes de nacionalidad…
Mauricio Toro busca su regreso al Congreso con sello emprendedor

| Oscar Sevillano | , ,
Mauricio Toro mostró su espíritu emprendedor desde la infancia. A los ocho años fabricaba alcancías en guadua que vendía a vecinos y amigos mientras vivía en Armenia, en la finca cafetera de su padre. Tras la separación de sus padres se trasladó a Cali con…
