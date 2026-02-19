Una operación conjunta de las Fuerzas Militares permitió la incautación de un helicóptero Hughes 500 (Huey 500), junto con un motor aeronáutico, durante el desarrollo de tres diligencias de allanamiento y registro realizadas en inmediaciones de los municipios de Funza y Cota, Cundinamarca, y en el aeródromo de Guaymaral, en Bogotá.

esta aeronave, presuntamente utilizada por estructuras vinculadas al narcotráfico, habría sido incautada por la Policía Nacional en el año 1992, y actualmente registra dos denuncias vigentes por los presuntos delitos de hurto y falsedad marcaria.

Los peritos aeronáuticos, se determinó que los remaches de la plaqueta de identificación no corresponderían a los originales de fábrica, circunstancia que podría configurar conductas asociadas a la adulteración de identificación aeronáutica y falsedad marcaria, conforme a la normatividad vigente.

La incautación se sustentó principalmente en la presunta irregularidad detectada en la identificación estructural de la aeronave.

