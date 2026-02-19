Oscar Sevillano
Una operación conjunta de las Fuerzas Militares permitió la incautación de un helicóptero Hughes 500 (Huey 500), junto con un motor aeronáutico, durante el desarrollo de tres diligencias de allanamiento y registro realizadas en inmediaciones de los municipios de Funza y Cota, Cundinamarca, y en el aeródromo de Guaymaral, en Bogotá.
esta aeronave, presuntamente utilizada por estructuras vinculadas al narcotráfico, habría sido incautada por la Policía Nacional en el año 1992, y actualmente registra dos denuncias vigentes por los presuntos delitos de hurto y falsedad marcaria.
Los peritos aeronáuticos, se determinó que los remaches de la plaqueta de identificación no corresponderían a los originales de fábrica, circunstancia que podría configurar conductas asociadas a la adulteración de identificación aeronáutica y falsedad marcaria, conforme a la normatividad vigente.
La incautación se sustentó principalmente en la presunta irregularidad detectada en la identificación estructural de la aeronave.
