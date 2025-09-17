Ir al contenido principal

Un Incendio en la estación de Policía de Funza en horas de la noche de este martes 16 de septiembre que dejó como saldo 5 personas privadas de la libertad y 7 heridos, puso bajo la lupa de los órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación al centro transitorio.

Los familiares de las víctimas aseguran que existían choques entre los uniformados de la Policía y los reclusos.

De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, el incendio se presentó sobre las 8:00 de la noche. Al parecer, todo hizo parte de un intento de amotinamiento y posible intento de fuga de la estación de Policía de Funza.

“Hicimos la valoración inicial de 12 personas recluidas, las cuales son remitidas a los diferentes centros asistenciales. Al momento, la situación está bajo control”, aclaró el capitán.

Las autoridades investigan lo que produjo el incendio y si hubo alguna intención detrás del hecho.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que los heridos en la prisión de Funza fueron trasladados a un hospital para ser atendido de inmediato.

“Estos fueron llevados a diferentes centros hospitalarios, donde algunos de ellos fallecieron. En total fueron cinco los fallecidos a esta hora”, dijo el mandatario local, Jorge Rey.

