La comunidad indígena del departamento del Cauca que tenía bloqueada la vía Panamericana a la altura de la vereda La Agustina, en el municipio de Santander de Quilichao, llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional lo que permitió el levantamiento de la protesta.

las comunidades indígenas que protagonizaron el bloqueo fueron las autoridades del Sat Fxinxi Kiwe, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Los indígenas se declararon en asamblea permanente hasta que el Gobierno Nacional responda a las demandas de las manifestantes relacionadas con derechos territoriales, inversión social y garantías de seguridad.

Las diferentes empresas que hacen presencia en los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo han reportado pérdidas económicas durante los días de bloqueo.