A pesar de que ya se empiezan a oficializar los ascensos en la Policía Nacional, existe descontento en las filas, no solo por la demora en su concreción, sino también por la preocupación de oficiales y suboficiales debido a que sus hojas de vida y toda la documentación exigida deben ahora pasar por una última revisión a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Personas que han hecho parte de la Policía Nacional de Colombia, y también algunos exmiembros de la Fuerzas Militares -en diálogo con Confidencial Noticias– manifestaron su preocupación por que la Dirección Nacional de Inteligencia estaría usurpando funciones que corresponden a la Dirección de Personal de la Policía y a los procesos internos de ascenso y plan de carrera.

Esta situación ha generado el descontento de coroneles, mayores, capitanes y tenientes, quienes, sin tener ninguna tacha en sus hojas de vida, fueron descartados del proceso de ascenso sin conocer los motivos de dicha decisión.

El proceso para el ascenso a los grados de Mayor, Teniente Coronel y Coronel incluye el estudio de trayectoria, que ejecuta la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional. De allí se genera un primer listado que pasa a manos de la Junta de Evaluación y Clasificación. Luego de este filtro, la Junta de Generales de la Policía revisa los nombres y los remite al ministro de Defensa, quien a su vez los envía al presidente de la república para su firma.

Existe un proceso adicional para los coroneles que aspiran al grado de general: deben contar con el visto bueno de la Comisión Segunda del Senado de la República y, posteriormente, de la plenaria de esa misma corporación.

El gobierno del presidente Gustavo Petro consideró necesaria una última revisión, ahora a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta medida preocupa a quienes están en la fila de ascensos, ya que consideran que dicha supervisión no tiene validez legal, al no existir una norma que la estipule. Además, manifiestan su inconformidad porque no consideran legítimo que sus años de carrera sean cuestionados por el director de esta oficina, quien, como es de conocimiento público, hizo parte de la guerrilla del M-19.

Al respecto, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Julián Uscátegui, considera que esto hace parte de la estrategia del presidente Gustavo Petro por desmoralizar y desmantelar a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional.

«La ley es muy clara al estipular los requisitos que se le exige a los uniformados para ascender a los diferentes grados y ahora someter estos ascensos a consideración del director de la DNI, especialmente cuando un exmiembro de un grupo terrorista y criminal como lo fue el M19, terminará por sacar de la Institución a los mejores hombres y continuar con este propósito dañino para la democracia y el mismo Estado», puntualizó.

De los 600 hombres y mujeres de la Policía que esperaban el grado de ascensos un número aproximado de 100 oficiales quedaron en la fila de espera, y en próximas ocasiones superar los nuevos filtros que introdujo la Presidencia de la República.