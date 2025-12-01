La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020 – 2023), así como a los entonces secretarios de Infraestructura, Alfredo Alarico Escalona Peterson (2022), y de Planeación, Nidia Angélica Hernández Vásquez (2022).

La investigación busca confirmar o descartar las presuntas irregularidades en la firma de un contrato para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje escolar, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de $ 8.500 millones.

La Gobernación habría contratado en 2022 a la Asociación Regional de Municipios del Caribe -Aremca- como entidad ejecutora de los trabajos, sin que para el momento de los hechos cumpliera, aparentemente, con la idoneidad, capacidad y experiencia necesarias para desarrollar el objeto del proyecto.

Además, se habría firmado un contrato adicional de interventoría para vigilar su ejecución, sin que este fuera necesario.

La investigación busca determinar si las conductas de estas personas son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.