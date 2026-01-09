La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Campamento, Antioquia, Juan Pablo Torres Piedrahita (2020 – 2023), y a siete exconcejales del municipio por presuntas irregularidades en la adecuación de la infraestructura del Centro de Acopio de Panela.

De acuerdo con el Ministerio Público los trabajos de la obra contaron con una inversión superior a 400 millones de pesos.

Los entonces exconcejales afectados por el pliego de cargos son: Javier Alonso Álvarez Carona, Juan Estaban Cárdenas Agudelo, Javier Andrés Álvarez Álvarez, Lina María Rodríguez Rúa, Iván Fernando Barrientos Barrientos, Dubán Alirio Foronda Agudelo y José Guillermo Vásquez Barrientos.

Al parecer las obras de construcción, desarrolladas en el predio donde funcionaba el antiguo matadero municipal, se habrían iniciado sin la autorización del concejo para cambiar la destinación de ese lote.

Nota recomendada: Girón (Santander) se prepara para elegir nuevo alcalde

El órgano de control también investiga posibles irregularidades en la destinación de los elementos retirados de las instalaciones del antiguo matadero, pues al parecer habrían sido entregados por el entonces alcalde al exconcejal Vásquez Barrientos para ser utilizados en una propiedad privada, sin que mediara un acto administrativo ni justificación legal que respaldara esa disposición.