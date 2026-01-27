La Procuraduría formuló pliego de cargos contra los concejales de Santa Isabel (Tolima), Fredy Argenil Sierra Cuéllar, Carlos Arturo Cortés Rubio y Nancy Esperanza Roa Mendieta (2020 – 2023), por posible mal comportamiento en el momento en que se declaró receso en una sesión.

De comprobarse estas conductas, los investigados podrían estar incursos en falta disciplinaria por incumplimiento de su deber de tratar con respeto a las personas con quienes tengan relación en razón del servicio público, afectando los principios de igualdad y moralidad que rigen la función pública.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó las posibles faltas como graves, a título de culpa grave para Argenil Sierra y Roa Mendieta; y con culpa gravísima para Cortés Rubio, por la presunta comisión de una agresión física.

