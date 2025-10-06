Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, confirmó su participación en las elecciones atípicas de alcalde de la capital de Santander.

Beltran fue elegido en las elecciones locales de 2023, sin embargo salió destituido del cargo por un fallo del Consejo de Estado quien consideró que incurrió en doble militancia.

Desde ese momento, el exmandatario bumangués anunció que regresaría a la Alcaldía de Bucaramanga, al considerar que no esta inhabilitado para aspirar de nuevo, lo que generó un fuerte debate en la capital de Santander.

Nota recomendada: Consejo de Estado deja sin alcalde a Bucaramanga

Al respecto no se han pronunciado ni el Consejo de Estado, ni el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, la ciudad de Bucaramanga se prepara para una nueva jornada electoral.

Oscar Sevillano

[email protected]
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
Más contenido del autor

PORTADA

Gregorio Eljach le recuerda a los funcionarios públicos que no deben participar en política

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a toda la función pública, incluyendo al presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, y a todo su gabinete a no inmiscuirse en la campaña política de Cámara de Representantes, Senado y…
Siga leyendo

Francisco Barbosa retira su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
El exfiscal general, Francisco Barbosa, declinó su aspiración presidencial, según él, «por falta de garantías para su seguridad». Barbosa dice además que es necesario consolidar una sola candidatura de quienes se han opuesto al proyecto que representa el…
Siga leyendo

«La diplomacia de Colombia con los Estados Unidos no se puede acabar»: Mauricio Lizcano

| Confidencial Noticias | , ,
En entrevista para Confidencial Noticias, el precandidato Mauricio Lizcano, considera que Colombia debe ser solidario con Palestina en su conflicto con Israel, pero que la forma de demostrar esa solidaridad es equivocada porque el país tiene unas necesidades…
Siga leyendo

Ataque armado a tres guardias del INPEC en la Cárcel La Modelo

| Confidencial Noticias | ,
Foto tomada de X En la mañana de hoy viernes 3 de octubre hacia las 6:30 a.m., cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon armas de fuego contra funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá. Como…
Siga leyendo

¿Qué les pasaría a los militares y policías que haciéndole caso a Vicky Dávila, desobedezcan a Petro?

| Confidencial Noticias | , ,
En un acto de campaña en Sabaneta, Antioquia, la candidata presidencial, Vicky Dávila, con megáfono en mano pidió a las Fuerzas Militares y la Policía no acatar las órdenes del presidente de la república, Gustavo Petro. «En las últimas horas, Petro ha…
Siga leyendo