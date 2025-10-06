El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, confirmó su participación en las elecciones atípicas de alcalde de la capital de Santander.

Beltran fue elegido en las elecciones locales de 2023, sin embargo salió destituido del cargo por un fallo del Consejo de Estado quien consideró que incurrió en doble militancia.

Desde ese momento, el exmandatario bumangués anunció que regresaría a la Alcaldía de Bucaramanga, al considerar que no esta inhabilitado para aspirar de nuevo, lo que generó un fuerte debate en la capital de Santander.

Al respecto no se han pronunciado ni el Consejo de Estado, ni el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, la ciudad de Bucaramanga se prepara para una nueva jornada electoral.