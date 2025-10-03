Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

Jefes de las bandas más temidas de Barranquilla firman una tregua desde la cárcel La Picota

Los dos jefes de las organizaciones criminales más temidas de la ciudad Barranquilla, firmaron una tregua en la cárcel La Picota de Bogotá, prometiendo cesar sus actividades criminales desde el 2 octubre hasta el mes de enero de 2026.

La noticia se conoció hace pocas horas y el primero en divulgarlo fue el canal RTVC quien dio la exclusiva a través de una entrevista con Digno José Palomino, jefe de ‘los Pepes’, y a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo líder de la banda criminal ‘los Costeños.

“Los firmantes, identificados con nuestra cédula de ciudadanía, rubricas y huella dactilar, de manera libre y voluntaria, mediante la presente declaración nos acogemos a la invitación del señor presidente de la República de Colombia, ciudadano Gustavo Petro Urrego, para iniciar el recorrido de la hoja de ruta pertinente y compromisos encaminados a desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someternos a la ley con las estructuras delincuenciales con las que desarrollamos actividades criminales en Barranquilla, su área Metropolitana y el departamento del Atlántico”, dijo el jefe de ‘los Costeños al leer un texto’.

Nota recomendada: Ataque armado a tres guardias del INPEC en la Cárcel La Modelo

Entre los compromisos firmados por las dos estructuras criminales se encuentran:

1) Mantener una tregua temporal de homicidios, hurtos, actividades extorsivas, entre otras, en principio hasta el 20 de enero de 2026, como gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto.

2) Desvincular las fiestas de los ‘picós’ del control territorial criminal, promoviendo su uso como escenarios de convivencia y no de legitimación de la criminalidad.

3) Convocar a otras organizaciones criminales determinantes en la inseguridad de Barranquilla, su área Metropolitana y el departamento del Atlántico, a que se sumen al Proceso de Paz Urbana”.

Al cierre de esta nota, las autoridades del departamento y de Barranquilla no se han pronunciado al respecto.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cárcel para una mujer y dos militares que habrían infiltrado el anillo de seguridad de Gustavo Petro

| Europa Press | ,
Un juez envió a prisión a el encarcelamiento de una mujer y a dos militares por su presunta participación en una red con la que se habrían infiltrado en el círculo de seguridad del presidente, Gustavo Petro. Se trata de Luisa Fernanda Salgado así como del…
Siga leyendo

Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
Siga leyendo

¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
Siga leyendo

El ministro de Igualdad también se quedó sin visa de los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York…
Siga leyendo

Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos…
Siga leyendo