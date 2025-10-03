Jefes de las bandas más temidas de Barranquilla firman una tregua desde la cárcel La Picota

Confidencial Noticias
Los dos jefes de las organizaciones criminales más temidas de la ciudad Barranquilla, firmaron una tregua en la cárcel La Picota de Bogotá, prometiendo cesar sus actividades criminales desde el 2 octubre hasta el mes de enero de 2026.
La noticia se conoció hace pocas horas y el primero en divulgarlo fue el canal RTVC quien dio la exclusiva a través de una entrevista con Digno José Palomino, jefe de ‘los Pepes’, y a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo líder de la banda criminal ‘los Costeños.
“Los firmantes, identificados con nuestra cédula de ciudadanía, rubricas y huella dactilar, de manera libre y voluntaria, mediante la presente declaración nos acogemos a la invitación del señor presidente de la República de Colombia, ciudadano Gustavo Petro Urrego, para iniciar el recorrido de la hoja de ruta pertinente y compromisos encaminados a desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someternos a la ley con las estructuras delincuenciales con las que desarrollamos actividades criminales en Barranquilla, su área Metropolitana y el departamento del Atlántico”, dijo el jefe de ‘los Costeños al leer un texto’.
Entre los compromisos firmados por las dos estructuras criminales se encuentran:
1) Mantener una tregua temporal de homicidios, hurtos, actividades extorsivas, entre otras, en principio hasta el 20 de enero de 2026, como gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto.
2) Desvincular las fiestas de los ‘picós’ del control territorial criminal, promoviendo su uso como escenarios de convivencia y no de legitimación de la criminalidad.
3) Convocar a otras organizaciones criminales determinantes en la inseguridad de Barranquilla, su área Metropolitana y el departamento del Atlántico, a que se sumen al Proceso de Paz Urbana”.
Al cierre de esta nota, las autoridades del departamento y de Barranquilla no se han pronunciado al respecto.