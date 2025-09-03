La Justicia Especial para la Paz (JEP) reconoció a 104 hombres como víctimas de violación sexual en el marco del conflicto armado.

Estos hechos fueron perpetrados entre los años 1998 y 2009 por los paramilitares que ejercían control en los departamentos de Bolívar y el Magdalena, quienes ejercieron este tipo de violencias cuando estas personas eran adolescentes.

De acuerdo con el tribunal de justicia transicional, los 104 hombres, 35 eran menores de edad al momento de los hechos, sometidos a actos de violencia sexual como mecanismos de castigo, humillación y control.

Gran parte de las víctimas permanecieron en silencio por miedo a la vergüenza, omitiendo los abusos sexuales en sus denuncias.

«la victimización sexual de hombres y niños —incluidos quienes se identifican como heterosexuales y cisgénero- constituye una de las formas más silenciadas y poco reconocidas de violencia basada en género”, determinó la JEP.