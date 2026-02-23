Ir al contenido principal

Fue judicializado Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, señalado cabecilla del Frente Comuneros del
Sur de la subestructura Jaime Toño Obando del ELN.

Este sujeto sería el responsable de varias acciones criminales contra la población civil y líderes sociales de Linares y otras poblaciones de Nariño.

Se le atribuye haber ordenado a una estructura armada llevarse en contra de su voluntad a 13 personas que residían en dos viviendas ubicadas en el corregimiento de Tabiles y coordinar el posterior traslado a un inmueble abandonado, en hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2023.

Las víctimas permanecieron retenidas durante un día, fueron intimidadas y sometidas a tratos degradantes porque no solicitaron un supuesto salvoconducto que entregaba el grupo armado ilegal a los pobladores para permitirles la libre movilidad en determinadas zonas.

Finalmente, nueve quedaron en libertad y cuatro fueron asesinadas, entre ellas la líder comunal y defensora de derechos humanos, Martha Yolanda Benavides; y un adolescente de 17 años. Las autoridades encontraron los cuerpos días después en diferentes municipios. Todos presentaban impactos con arma de fuego.

Confidencial Noticias

[email protected]
