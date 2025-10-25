Jhorman David Mora, conocido con el alias de ‘El caleño’ presuntamente vinculado al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue judicializado en las últimas horas.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, alias ‘El caleño’, quien presuntamente se encargó de contactar al menor de edad que disparó contra Miguel Uribe en el parque El Golfito de Bogotá.

El ente investigador pudo establecer que este sujeto realizó una videollamada desde el centro de reclusión para convencer al menor de edad de disparar contra el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien estaba en medio de un acto de campaña.