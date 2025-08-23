Ir al contenido principal

Judicializan a dos sospechosos de participar en el ataque a la Base Aérea de Cali

Un juez legalizó en las últimas horas la detención de dos presuntos sospechosos de participar en el atentado perpetrado el pasado jueves contra una base militar en Cali en el que murieron seis personas y 78 más resultaron heridas. Otra persona ha sido arrestada por su implicación en este ataque.

«La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables del traslado de dos camiones cargados con ‘tatucos’ –bombas artesanales– y su ubicación en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali», ha explicado la Fiscalía en un comunicado.

Yona y Obando habrían activado los artefactos explosivos improvisados. «Posteriormente, la comunidad impidió que escaparan del lugar y fueron capturados en situación de flagrancia por unidades de la Policía Nacional«, ha añadido.

El juez ha avalado las detenciones y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputará cargos por su participación en el ataque tales como terrorismo, homicidio y porte ilegal de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos.

Nota relacionada: Militarizan a Cali tras el atentado en las últimas horas a la Base Aérea

Walter Esteban Yonda Ipía es oriundo de Corinto, Cauca, de 23 años de edad, y Carlos Steven Obando Aguirre es oriundo de Cali y tiene 26 años. Ambos estarían vinculados a la Columna ‘Jaime Martínez’ del Estado Mayor Central de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que lidera alias ‘Iván Mordisco’.

En el marco de esta investigación también ha sido detenido Diomar Mancilla Flórez, alias ‘El Mocho’, señalado como coordinador logístico de la Columna Jaime Martínez.

Además, se investiga el derribo de un helicóptero de la Policía especializado en la lucha antidroga en Amalfi, Antioquia, un hecho atribuido al Frente 36 del Estado Mayor Central. En este ataque murieron doce policías y varios más resultaron heridos.

