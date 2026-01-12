Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: Tomada de X

La Fiscalía judicializó a 12 de sus presuntos integrantes de una organización criminal conocida como ‘Los Nueva Vida’ en el municipio de Soacha (Cundinamarca), responsable de una ola de homicidios.

Entre los señalados cabecillas se encuentran, Esteban Mauricio Romero Benavides, alias El Gato y Jairo de Jesús Valle Tejedor, alias Cachaco, quien se encuentra privado de la libertad por otros hechos.

Estos dos hombres serían los encargados del suministro de las armas y ordenar los homicidios perpetrados por el control de la venta de estupefacientes, actividades ilícitas que vendrían cometiendo desde octubre de 2024. Asimismo habrían instrumentalizado a menores de edad para el transporte, distribución y vigilancia del expendio de alucinógenos en la comuna.

Los otros judicializados son Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López, quienes cumplirían roles de expendedores y sicarios.

Nota recomendada: Suspenden empresa en Soacha por manejo indebido de residuos peligrosos

Además de los seis crímenes registrados entre 2024 y 2025 también se les atribuyen cuatro hechos sicariales en los que las víctimas sobrevivieron a los ataques armados.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Condenan a 22 años de cárcel a integrante de las disidencias por el crimen de 19 personas

| Confidencial Noticias | , ,
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Jair Valencia Solís, señalado integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptara su responsabilidad en una serie de crímenes cometidos en zonas…
Siga leyendo

Centro Democrático desautoriza colecta de dinero para la campaña de Paloma Valencia

| Confidencial Noticias | , ,
En un comunicado divulgado en las redes sociales, el Centro Democrático desautorizó la instalación de vallas publicitarias y material de propaganda política en favor de la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia. El partido uribista dejó claro…
Siga leyendo

Ministerio de Defensa activa el proyecto Escudo Nacional Anti Drones

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto el proyecto Escudo Nacional Anti Drones, con una inversión de 6.2 billones de pesos. Para su desarrollo se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la…
Siga leyendo

El día y la hora en que Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica…
Siga leyendo

Petro rechaza invitación de Mordisco al ELN para conformar alianza criminal en la frontera

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de…
Siga leyendo