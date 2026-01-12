Foto: Tomada de X

La Fiscalía judicializó a 12 de sus presuntos integrantes de una organización criminal conocida como ‘Los Nueva Vida’ en el municipio de Soacha (Cundinamarca), responsable de una ola de homicidios.

Entre los señalados cabecillas se encuentran, Esteban Mauricio Romero Benavides, alias El Gato y Jairo de Jesús Valle Tejedor, alias Cachaco, quien se encuentra privado de la libertad por otros hechos.

Estos dos hombres serían los encargados del suministro de las armas y ordenar los homicidios perpetrados por el control de la venta de estupefacientes, actividades ilícitas que vendrían cometiendo desde octubre de 2024. Asimismo habrían instrumentalizado a menores de edad para el transporte, distribución y vigilancia del expendio de alucinógenos en la comuna.

Los otros judicializados son Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López, quienes cumplirían roles de expendedores y sicarios.

Nota recomendada: Suspenden empresa en Soacha por manejo indebido de residuos peligrosos

Además de los seis crímenes registrados entre 2024 y 2025 también se les atribuyen cuatro hechos sicariales en los que las víctimas sobrevivieron a los ataques armados.