Un juez determinó el envío a la cárcel a cuatro integrantes de la banda Los Sureños en la ciudad de Neiva, quienes atracaban a mano armada a los usuarios del sistema financiero en la capital del departamento del Huila.

Estas personas son señaladas de participar en robos registrados en los sectores Villa Café, Quirinal, Granjas, Bosques de Tamarindo, San Martín de Porras y Calixto, en los que habrían mantenido comunicación permanente a través de videollamadas.

Nota recomendada: Informe señala que Áreas de Protección para la Producción de Alimentos amenazan la autonomía territorial

Estos individuos marcaban a las personas que ingresaban a las entidades bancarias ubicadas en centros comerciales y seis barrios específicos, vigilados de cerca, seguidos en motocicletas y asaltados con armas de fuego en medio de intimidaciones.

Las capturas tuvieron lugar en Neiva y Aipe (Huila); Cali (Valle del Cauca) y Bogotá. Durante los operativos les incautaron cinco celulares, una motocicleta, 1.300 dólares en efectivo, entre otros elementos.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Huila les imputó, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas

