El Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad eligió a Julia Eva Cogollo Cabarcas como su nueva presidenta para el periodo 2025-2026, sucediendo a Wilson Castañeda. Con esta designación, Cogollo se convierte en la segunda mujer en ocupar el cargo, manteniendo la alternancia de género que ha caracterizado la dirección del Comité desde su creación. Su elección refleja el compromiso del CSM con la inclusión y la diversidad en los liderazgos dentro del Sistema Integral para la Paz.

El CSM fue creado como parte del Sistema Integral para la Paz, surgido del Acuerdo Final de 2016, con la misión de observar e impulsar la implementación de las 220 recomendaciones que la Comisión de la Verdad (CEV) dejó consignadas en su Informe Final de 2022. Estas recomendaciones abarcan transformaciones normativas, estructurales y culturales que buscan garantizar la no repetición del conflicto armado en Colombia, comprometiendo tanto al Estado como a la sociedad civil.

Julia Cogollo, psicóloga social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y especialista en protección integral a defensores y defensoras de derechos humanos por la Universidad Pablo de Olavide (España), ha dedicado su vida a la defensa de los derechos del Pueblo Negro y de las mujeres. Es una reconocida lideresa afro del Proceso de Comunidades Negras y ha trabajado en la implementación de proyectos sociales con comunidades afectadas por el conflicto armado, priorizando el trabajo con mujeres, jóvenes, niñas, niños y grupos étnicos.

Durante más de una década, Cogollo ha investigado y documentado casos de violencias sexuales y sociopolíticas, además de promover el diálogo social y la convivencia entre víctimas, excombatientes y responsables del conflicto. Ha trabajado en organizaciones como el Movimiento por la Paz (MPDL), la Liga de Mujeres Desplazadas, el Observatorio de Género, Democracia y Derechos Humanos, y la Comisión de la Verdad, entre otras. En su nueva labor, ha manifestado su compromiso con hacer de las recomendaciones de la CEV una agenda de país, asegurando su implementación en las regiones y su apropiación por parte de las organizaciones sociales de base.

Por su parte, Wilson Castañeda, quien presidió el Comité entre 2024 y 2025, deja el cargo tras un año de importantes avances, entre ellos la publicación del tercer y cuarto informe de seguimiento y monitoreo, y el fortalecimiento de la articulación con la JEP y la UBPD. El Comité continuará publicando informes semestrales, difundiendo el legado de la Comisión y promoviendo la verdad como bien público, con el liderazgo renovado de Julia Cogollo al frente de su misión de consolidar la paz y la garantía de derechos para todos y todas.

