El Gobernador Andrés Julián Rendón durante su visita municipio de El Peñol, donde entregó el mejoramiento de la sede Concordia de la Institución Educativa Guamito, en la vereda del mismo nombre.

También hizo entrega de 1.5 km de siete tramos de placa huella, una renovada placa polideportiva de la vereda La Meseta, y anunció una inversión de 5 mil millones de pesos para la placa polideportiva municipal.

“Aquí se hicieron unas adecuaciones en varias instituciones educativas rurales de El Peñol, mejorando las unidades sanitarias, el restaurante escolar y las instalaciones. También se hizo un trabajo de placa huella en vías rurales y una rehabilitación de placa polideportiva. Aquí hay recursos de la Gobernación en distintos frentes: de la tasa de seguridad, de la Secretaría de Infraestructura, de Educación y por supuesto el esfuerzo que hace el municipio”, dijo el mandatario en su discurso.

La Gobernación invierte en el mejoramiento de la infraestructura educativa de 26 sedes educativas con una inversión de aproximadamente 1.056 millones de pesos.

