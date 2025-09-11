La Secretaría de Cultura de Cali, a través de la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad llega al Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea los diversos espacios bibliotecarios de la red y sus procesos de lectura, escritura y oralidad como protagonistas. Esta participación es una oportunidad para mostrarle a la ciudad el trabajo que se hace día a día en torno a la creación colectiva.

“La participación en este importante escenario literario permite acercar a los participantes del festival a los procesos que se tejen en la red de bibliotecas, resaltando los encuentros en torno a procesos LEO en donde la imaginación y la palabra se convierten en herramientos para fortalecer el tejido comunitario”, destacó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

Cuerpo y territorio: habitar la poesía

Entre las actividades más destacadas que tendrá la Red de Bibliotecas Públicas de Cali en el marco del Oiga, Mire, Lea estará la presentación del fanzine del taller de poesía Alfabeto del Mundo, un proceso que se desarrolla desde hace dos años en la Biblioteca Pública Patrimonial del Centenario.

Este fanzine recoge poemas que exploran dos ejes esenciales: el Cuerpo, como primer territorio de la memoria, y el Territorio, como ese espacio colectivo que habitamos entre calles, voces e historias compartidas. Cada página es una invitación a leer la ciudad de otra manera, a detenerse y reconocerla desde la poesía.

El fanzine es la segunda antología del taller Alfabeto del Mundo y parte de los procesos LEO (Lectura, Escritura y Oralidad) de la Red de Bibliotecas. Una muestra de cómo las bibliotecas siguen siendo espacios vivos para sembrar palabra y crear comunidad.

Agendate con la Red de Bibliotecas Públicas de Cali

La programación de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali en el Oiga, Mire, Lea se desarrollará del 10 al 12 de septiembre y se podrá vivir en diversos espacios bibliotecarios de la red.

Miércoles 10 de septiembre · 3:00 p.m.

Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 1

Taller literario Manual de instrucciones para no hacer lo que deberías con el filósofo Juan Carlos Siuffi.

Jueves 11 de septiembre · 2:00 p.m.

Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero · Sala múltiple 1

Presentación de la experiencia del taller Alfabeto del Mundo, como preámbulo al Festival Internacional de Poesía Inédita de Cali.

Viernes 12 de septiembre · 3:00 p.m.

Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20

Taller literario con Juan Carlos Siuffi.

Viernes 12 de septiembre · 6:00 p.m.

Biblioteca Pública del Centenario

Lectura de poemas a cargo de José Luis Peixoto. Modera: John Raigoza.

La participación de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali en el Festival Oiga, Mire, Lea es una muestra del gran impacto que tiene los diversos procesos desarrollados por el equipo bibliotecario y del compromiso con la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas para transformar la ciudad.

