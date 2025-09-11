Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Secretaría de Cultura de Cali, a través de la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad llega al Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea los diversos espacios bibliotecarios de la red y sus procesos de lectura, escritura y oralidad como protagonistas. Esta participación es una oportunidad para mostrarle a la ciudad el trabajo que se hace día a día en torno a la creación colectiva.

“La participación en este importante escenario literario permite acercar a los participantes del festival a los procesos que se tejen en la red de bibliotecas, resaltando los encuentros en torno a procesos LEO en donde la imaginación y la palabra se convierten en herramientos para fortalecer el tejido comunitario”, destacó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

Cuerpo y territorio: habitar la poesía

Entre las actividades más destacadas que tendrá la Red de Bibliotecas Públicas de Cali en el marco del Oiga, Mire, Lea estará la presentación del fanzine del taller de poesía Alfabeto del Mundo, un proceso que se desarrolla desde hace dos años en la Biblioteca Pública Patrimonial del Centenario.

Este fanzine recoge poemas que exploran dos ejes esenciales: el Cuerpo, como primer territorio de la memoria, y el Territorio, como ese espacio colectivo que habitamos entre calles, voces e historias compartidas. Cada página es una invitación a leer la ciudad de otra manera, a detenerse y reconocerla desde la poesía.

El fanzine es la segunda antología del taller Alfabeto del Mundo y parte de los procesos LEO (Lectura, Escritura y Oralidad) de la Red de Bibliotecas. Una muestra de cómo las bibliotecas siguen siendo espacios vivos para sembrar palabra y crear comunidad.

Agendate con la Red de Bibliotecas Públicas de Cali

La programación de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali en el Oiga, Mire, Lea se desarrollará del 10 al 12 de septiembre y se podrá vivir en diversos espacios bibliotecarios de la red.

  • Miércoles 10 de septiembre · 3:00 p.m.

Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 1

Taller literario Manual de instrucciones para no hacer lo que deberías con el filósofo Juan Carlos Siuffi.

  • Jueves 11 de septiembre · 2:00 p.m.

Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero · Sala múltiple 1

Presentación de la experiencia del taller Alfabeto del Mundo, como preámbulo al Festival Internacional de Poesía Inédita de Cali.

  • Viernes 12 de septiembre · 3:00 p.m.

Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20

Taller literario con Juan Carlos Siuffi.

  • Viernes 12 de septiembre · 6:00 p.m.

Biblioteca Pública del Centenario

Lectura de poemas a cargo de José Luis Peixoto. Modera: John Raigoza.

La participación de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali en el Festival Oiga, Mire, Lea es una muestra del gran impacto que tiene los diversos procesos desarrollados por el equipo bibliotecario y del compromiso con la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas para transformar la ciudad.

Nota recomendada: ¿Cuál es el regalo que más reciben los que juegan al Amigo Secreto en el mes del Amor y la Amistad?

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Las dudas de Catherine Juvinao por el concepto fiscal sobre el Icetex que envió el Ministerio de Hacienda

| Confidencial Noticias | ,
La representante a la cámara, Catherine Juvinao, aseguró que mientras se surtía el debate al proyecto de ley de reforma al Icetex, «el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió a última hora un concepto fiscal con supuestos errados y proyecciones…
Siga leyendo

Nuevos cambios en la cúpula de la Policía

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional anunció los nuevos cambios que tendrá la institución en su cambio, dentro de los que se encuentran la dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín); director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE); Departamento de Policía…
Siga leyendo

¿Quién será la cabeza de lista al Senado de los Verdes?

| Periodista Infiltrado | ,
Desde ya se empieza a dar la disputa por quien será la cabeza de lista al Senado del partido Alianza Verde, en donde al parecer, se revivirá una vieja competencia entre dos senadores que pelearon la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Estos dos…
Siga leyendo

Sale Julián Molina del Ministerio de las TIC

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la república aceptó la carta de renuncia del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina. En su reemplazo en la jefatura de la cartera quedará Carina Murcia, actual viceministra de Transformación…
Siga leyendo

Nuevos cargos en contra de Nicolás Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, tendrá que enfrentar nuevos cargos en la justicia por la celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y lavado de activos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación tiene…
Siga leyendo