La senadora del Pacto Histórico Sandra Yaneth Jaimes Cruz sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba en la carretera de Málaga, Santander.

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente se presentó por una falla mecánica que presentó el vehículo en el que transitaba la senadora, por lo que tuvo que ser trasladada a otro carro de manera inmediata.

La congresista se encuentra fuera de peligro y continúa en una gira de la campaña política del Pacto Histórico con miras a la consulta que se realizará mañana domingo 26 de octubre.