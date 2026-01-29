Ir al contenido principal

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó que en Cali, Capital del Valle del Cauca, una vez terminen los contratos con los operadores actuales del servicio de aseo en febrero, el servicio continuará prestándose en la modalidad de libre competencia.

La Superservicios dejó claro que en la ciudad de Cali, existen 9 empresas prestadoras del servicio de aseo, inscritas en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos.

Estas son: Ciudad Limpia Bogotá S.A.; Veolia Aseo de Cali S.A.; Promovalle S.A.; Promocali S.A.; Pro-Ambientales S.A.; Misión Ambiental S. A.; Limpieza y Servicios Públicos S. A. y Servi Ambientales Valle S.A.; BIOASEO SAS ESP.

De acuerdo con la Superservicios, «esto evidencia que existe una oferta de prestadores para la ciudad que pueden entrar a ofrecer y prestar el servicio público de aseo a todos los usuarios de la ciudad».

Así mismo, la Superintendencia de Servicios Públicos instó a la administración de Cali a garantizar la prestación del servicio adecuado en términos de calidad, cobertura y continuidad.

