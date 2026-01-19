El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer en rueda de prensa las conclusiones de la reunión sostenida con los gobernadores que se encontraban inconformes con las implicaciones que trae para sus departamentos la implementación del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional.

Según explicó, la primera de estas dudas corresponde a la afectación que la medida tiene sobre los impuestos territoriales, ante lo cual el funcionario explicó lo siguiente:

«Quedó claro que si esto sucede la Nación asume lo que haga falta para compensar eso». Benedetti dijo además que se les dio tranquilidad porque no perderían autonomía sobre sus recursos.

«Hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 del 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar solo en caso de que haya problemas macroeconómicos y que el Gobierno tiene que actuar sobre el contrabando».

Por último, dejo claro que las diferencias quedaron zanjadas y que los gobernadores tienen la obligación de implementar el decreto en sus departamentos.

#ATENCIÓN El @MinInterior dejó claro que los gobernadores deben implementar en sus departamentos el decreto de emergencia económica. pic.twitter.com/P0MnCycqTF — Confidencial Noticias (@confidencialcol) January 19, 2026

Nota recomendada: Según Benedetti, «Trump aseguró que le habían dicho algo muy diferente de Petro»











