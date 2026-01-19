Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer en rueda de prensa las conclusiones de la reunión sostenida con los gobernadores que se encontraban inconformes con las implicaciones que trae para sus departamentos la implementación del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional.

Según explicó, la primera de estas dudas corresponde a la afectación que la medida tiene sobre los impuestos territoriales, ante lo cual el funcionario explicó lo siguiente:

«Quedó claro que si esto sucede la Nación asume lo que haga falta para compensar eso». Benedetti dijo además que se les dio tranquilidad porque no perderían autonomía sobre sus recursos.

«Hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 del 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar solo en caso de que haya problemas macroeconómicos y que el Gobierno tiene que actuar sobre el contrabando».

Por último, dejo claro que las diferencias quedaron zanjadas y que los gobernadores tienen la obligación de implementar el decreto en sus departamentos.

Nota recomendada: Según Benedetti, «Trump aseguró que le habían dicho algo muy diferente de Petro»





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Condena a Salvatore Mancuso por violencia contra la población Wayúu

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, por 117 hechos delictivos contra la población Wayúu y otras comunidades de La Guajira. El fallo…
Siga leyendo

«Más del 60 % de los colombianos aún no decide su voto»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de que ya está definida la fecha de las primeras elecciones de 2026, correspondientes al Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, más del 60 % de los colombianos mayores de 18 años aún no ha decidido por quién votar. Así…
Siga leyendo

Homenaje de la Policía a los 22 estudiantes asesinados en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia conmemoró el Día del Estudiante Policial y realizó el ascenso póstumo de 22 estudiantes que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco…
Siga leyendo

Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
Siga leyendo

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
Siga leyendo