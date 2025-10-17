Ir al contenido principal

Bloqueos en la vía Panamericana manifestaciones que se adelantan en los sectores de La Víbora y Cocomar, generaron malestar en las autoridades del Valle del Cauca, Cauca y Nariño por las pérdidas económicas que le han generado a la región.

Las protestas que lidera un grupo de indígena ya superan las 72 horas y ha dejado pérdidas para los sectores económicos que necesitan transportar sus productos hacia y desde los municipios de los territorios del suroccidente colombiano.

«Lo difícil aquí es que el Gobierno nacional no cumple y vienen y nos bloquean las carreteras nuestras. Ya se agotó el diálogo y vamos a desbloquear, no vamos a permitir que se sigan bloqueando las vías», dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Los intentos de la Fuerza Pública por recuperar el paso en las vías bloqueadas han terminado en enfrentamientos con los manifestantes que arrojan a los uniformados bombas molotov.

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Pasto, Arturo Ortega, la protesta ha dejado pérdidas cercanas a los 175.000 millones de pesos en el departamento de Nariño.

