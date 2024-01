Laura Sarabia asegura que no dio orden de utilizar pruebas de polígrafo

En el reciente interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, dijo que en ningún momento ordenó para que se sometiera a la niñera de su hijo, Marelbis Meza, a la prueba del polígrafo.

«Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores”. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo», dijo Laura Sarabia antes de rendir interrogatorio ante la Fiscalía.

#ATENCION "No ordené prueba de polígrafo, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo", afirmó Laura Sarabia en declaraciones a los medios de comunicación pic.twitter.com/jKACTda8G0 — ConfidencialColombia (@confidencialcol) January 18, 2024

Su abogado, Jorge Mario Gómez, al finalizar la diligencia confirmó que se entregaron 17 pruebas que soportan lo dicho por su cliente y que según, demuestran su inocencia.

«La Fiscalía tiene ya los elementos suficientes para concluir que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia», afirmó.

Sarabia anunció acciones legales por calumnia e injuria a quienes según ella, la han difamado.