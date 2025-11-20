Habitantes de La Calera (Cundinamarca) levantaron la protesta que realizaron durante las últimas horas bloqueando la principal vía que comunica al municipio con Bogotá, luego de alcanzar un acuerdo clave con las autoridades locales sobre el proceso de actualización catastral.

Los líderes de la protesta se manifestaron en contra alza excesiva en el impuesto predial, exigiendo a las autoridades revisar y analizar la decisión.

Luego de un intenso diálogo con las autoridades, la comunidad levantó el bloqueo y anunció el acuerdo logrado para que el cobro se aplace hasta el año 2027, luego de un debido proceso de actualización catastral que deberá estar sincronizada con el uso del suelo rural.

Los manifestantes discutían que en la actualización catastral, hay problemas de información y riesgo de incrementos desproporcionados en el impuesto predial.