El alcalde del municipio de La Plata, en el departamento de Huila, Camilo Ospina, confirmó la liberación de las nueve personas que integran el equipo de la misión médica secuestradas por la disidencias.

La liberación de estas personas se presentó en la vereda San Miguel, hasta donde el personal de la salud fue llevado por integrantes del grupo armado y entregados a 14 presidentes de Juntas de Acción Comunal.

El equipo de personas integrantes de la Misión Médica de la E.S.E. San Sebastián está conformado por ocho personas: seis del equipo básico de salud y los dos conductores. Todos están a salvo confirmó el mandatario local, quien dijo además fueron trasladados para su respectivo examen físico y psicológico que descarte cualquier afectación.

