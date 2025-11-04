El Ejército de Colombia confirmó la liberación de dos soldados secuestrados por la comunidad en la vereda Getsemaní en el departamento del Meta.

Los militares, integrantes del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron entregados a un sacerdote de la región, según informó el Ejército.

Los soldados fueron abordados por un grupo de aproximadamente 400 personas que habitan este territorio en el Meta, por presión de las disidencias, despojándoles de su armamento y obligándoles a vestir como civiles.

Nota recomendada: Disidencias secuestran a dos soldados en el Meta

El Ejército confirmó que seguirán con las operaciones militares para garantizar la seguridad en el departamento.