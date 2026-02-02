Foto: Genaro Redondo, alcalde de Riohacha

La Alcaldía de Riohacha instaló un Puesto de Mando Unificado para atender los daños y afectaciones que han dejado las fuertes lluvias en los últimos días.

Las autoridades municipales reportaron un total de más de 20 mil personas damnificadas, principalmente en las comunas 4, 5, 7, 8 y 9, y más de 30 barrios afectados en la zona urbana, en especial en el barrio Villa Fátima.

El alcalde Genaro Redondo denunció la acumulación de residuos sólidos que impedían la circulación del agua, que según el, han aumentado el riesgo de inundaciones. El mandatario local pidió a la ciudadanía ser más responsables con el arrojo de las basuras y los residuos sólidos.

En el departamento de la Guajira también se han visto afectados los municipios de San Juan del Cesar, Villanueva y Dibulla, son varios de los municipios en que, hasta la fecha, se han presentado diferentes afectaciones en donde, incluso, se ha tenido que recurrir a maquinaria amarilla.

