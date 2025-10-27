Ir al contenido principal

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, y su equipo de trabajo, realizaron una visita a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (Casanare) – EAAAY- intervenida por la entidad desde octubre de 2023.

Durante la visita se revisaron los avances en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como la importancia de que los planes de mejoramiento se realicen siempre en el marco del ordenamiento alrededor del agua, eje clave del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio “Colombia potencia de la vida”, siempre teniendo en cuenta aspectos como el adecuado manejo de las cuencas hídricas que abastecen al municipio y el crecimiento urbano.

“Estamos comprometidos en lograr la mejora de los indicadores de la empresa en los aspectos operativos, financieros, técnicos y administrativos. Para lograrlo, es clave que los recursos se ejecuten de manera transparente, con el seguimiento de la ciudadanía, los vocales de control y también de acuerdo con las instrucciones impartidas por el presidente Gustavo Petro en materia del manejo de los servicios públicos”, señaló el Superservicios, Durán Carrón.

