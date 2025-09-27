Luego de realizar un consejo de seguridad en el departamento del Valle del Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció los problemas de inseguridad que se vive en este territorio, en donde no se ha logrado una reducción significativa de los homicidios.

Dijo también que los problemas de inseguridad se originan en el Valle del Cauca, son producto de la mezcla que se ha dado producto de la unión de diferentes factores de la criminalidad en la región como el narcotráfico, la minería ilegal, el microtráfico, los grupos al margen de la ley y la delincuencia común.

Reiteró que las fuerzas militares y la Policía podrán todos sus esfuerzos para trabajar por la protección de la vida de los vallecaucanos.

«Si es necesario acudir a los bombardeos como lo ha dicho el presidente de la república, aquí también se hará siempre y cuando cumpla con las condiciones», afirmó.

Anunció la continuación y refuerzo de los puestos de control del Ejército en las vías de Candelaria y la Florida para responder a los requerimientos de los alcaldes de estos dos municipios, además del Plan Choque en Pradera, Florida y Palmira. Los resultados de estos operativos se darán a conocer en el momento indicado.

En lo que tiene que ver con Buenaventura habrá un destacamento del Gaula Militar, y se combinarán acciones de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Policía y El Ejército, además de un refuerzo en el control marítimo con tres buques y once más que operarán en los ríos del departamento.

En el consejo de seguridad además de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, participaron también delegados del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo, Alejandro Eder, alcalde de Cali y algunos mandatarios de los municipios del departamento.