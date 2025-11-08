Momentos de fuerte tensión se vivió en Tunja, capital del departamento del Boyacá, cuando las autoridades y la comunidad del barrio Prados de Alcalá detectaron una camioneta que fue abandonada cerca a las instalaciones del Batallón Simón Bolívar con objetos sospechosos en su interior.

Cuando los efectivos del Ejército y la Policía revisaron el vehículo se encontraron con que estaba cargado de explosivos. De inmediato evacuaron el lugar para ejecutar la detonación de manera controlada.

Los reportes entregados por las autoridades indican que la afectación en el Batallón ocurrió cuando la volqueta fue ubicada frente a la unidad militar y que algunas de las cargas salieron disparadas hacia el complejo, cuando el personal experto en desactivación de explosivos ejercía su labor, provocando las afectaciones a la instalación militar.

«En el momento en que el técnico antiexplosivos adelantaba la inspección para la desactivación del sistema, se produjo la activación de la carga, expulsando cilindros en dirección al Batallón, dejando como resultado preliminar dos soldados lesionados», dijo una fuente al diario El Tiempo.

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en todo el país. Así mismo, hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de este tipo de acciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, citó a un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento y tomar medidas al respecto. Así mismo, ordenó citar a reuniones regionales extraordinarias de seguridad para revisar y actualizar la información de inteligencia, enfocada en prevenir cualquier atentado terrorista