Momentos de fuerte tensión se vivió en Tunja, capital del departamento del Boyacá, cuando las autoridades y la comunidad del barrio Prados de Alcalá detectaron una camioneta que fue abandonada cerca a las instalaciones del Batallón Simón Bolívar con objetos sospechosos en su interior.

Cuando los efectivos del Ejército y la Policía revisaron el vehículo se encontraron con que estaba cargado de explosivos. De inmediato evacuaron el lugar para ejecutar la detonación de manera controlada.

Los reportes entregados por las autoridades indican que la afectación en el Batallón ocurrió cuando la volqueta fue ubicada frente a la unidad militar y que algunas de las cargas salieron disparadas hacia el complejo, cuando el personal experto en desactivación de explosivos ejercía su labor, provocando las afectaciones a la instalación militar.

«En el momento en que el técnico antiexplosivos adelantaba la inspección para la desactivación del sistema, se produjo la activación de la carga, expulsando cilindros en dirección al Batallón, dejando como resultado preliminar dos soldados lesionados», dijo una fuente al diario El Tiempo.

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en todo el país. Así mismo, hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de este tipo de acciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, citó a un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento y tomar medidas al respecto. Así mismo, ordenó citar a reuniones regionales extraordinarias de seguridad para revisar y actualizar la información de inteligencia, enfocada en prevenir cualquier atentado terrorista

Petro confirma incautación al narcotráfico en mar abierto y crítica bombardeos de Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la incautación de 1,8 toneladas de cocaína en una operación conjunta con El Salvador, ejecutada en las aguas del océano Pacífico, que se ha saldado «con cero muertos», en una velada crítica a las operaciones…
«Ningún funcionario público puede alzarle la mano a un candidato en campaña»: Procurador

| Confidencial Noticias | , ,
En el podcast La Lupa Confidencial de Confidencial Noticias, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explica el llamado que hace junto al registrador, Hernán Penagos, para que se calmen los ánimos en medio de la campaña política y se ejerza una…
Petro pone en duda la carta donde el Tren de Aragua solicita ingreso a la paz total

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto en duda la identidad del supuesto autor de la carta con una petición formal del Tren de Aragua para sumarse a sus políticas de paz, aunque ha señalado que «se explorará» la «seriedad» de la oferta, en línea…
Gustavo Petro propone a Venezuela repetir elecciones

| Europa Press | ,
El presidente Gustavo Petro, ha vuelto a proponer repetir las elecciones en Venezuela, pero ahora «con garantías reales para todos los contendientes», con el objetivo de superar la crisis política que vive el país latinoamericano. «Si el Gobierno de EEUU…
Comisión Séptima confirma decisión de suspender trámite de reforma a la salud

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Ángel Pinto, reiteró la decisión tomada por la célula legislativa de suspender el trámite del proyecto de reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no presente el aval fiscal en donde quede claro…
