El municipio de Bello (Antioquia) viste de luto general por la muerte de 16 jóvenes estudiantes del colegio Liceo Antioqueño y la del conductor del bus en el que se transportaban luego de vivir unos días de descanso en Tolú (Sucre). Otras 20 personas resultaron heridas.

Solo uno de los jóvenes logro salir milagrosamente ileso y fue quien dio aviso a las autoridades y rogar por ayuda. Su testimonio es clave para entender el momento del impacto. Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la mayoría de los ocupantes del bus no se dieron cuenta”. La razón, según su relato, es que “venían todos dormidos”.

Las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades antioqueñas, quienes se encuentran en el lugar lugar de los hechos analizando lo sucedido.

