Mancuso invita a Uribe a construir la paz

Foto: Colprensa

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que atenderá los llamados de justicia cada que vez que sea requerido y dijo además que seguirá revelando los nombres de políticos y empresas que estuvieron relacionados con las actividades de las autodefensas.

“Aportaré todo lo que está a mi alcance para ayudar a cicatrizar esas heridas, he comprometido el resto de mi vida dedicarlo precisamente a que no se vuelvan a repetir estos hechos”, afirmó.

Reiteró su solicitud de perdón a las víctimas del conflicto que se vieron afectadas por la barbarie paramilitar en los territorios en donde hicieron presencia causando masacres y provocando cientos de desplazamientos y despojo de tierras.

“Pido perdón al país y a las víctimas del conflicto armado, por el daño que les causamos. Aún me afecta el sufrimiento de las víctimas, de las madres de los desaparecidos. Hemos trabajado con la JEP y con la Unidad de Búsqueda, para qué los familiares de los desaparecidos conozcan en donde fueran enterrados y que les puedan dar cristiana sepultura. Para mí sigue siendo importante que estas personas retornen al seno de su familia” expresó Mancuso.

Dijo además que siente temor por su seguridad personal pero que así mismo siente un gran compromiso con la reparación a las víctimas y la contribución que debe hacer con los procesos de verdad.

Cuando se le preguntó por lo que ha dicho del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su supuesta relación con el paramilitarismo, respondió que el no viene a tomar venganzas personales e invitó al exmandatario a construir la paz, “al expresidente Uribe lo invito a que construyamos un país en paz, porque yo no vengo a tomar retaliaciones ni venganzas, en el pasado fuimos aliados y no puedo ocultarlo porque siempre se los he contado con absoluta claridad, yo le invito para que seamos aliados, él es un hombre con gran reconocimiento y poder político en el país y puede ayudar mucho a las fases de la construcción y de la paz total”.

Aseguró tener un profundo miedo por los riesgos que corre su vida pero que así no se irá del país. “No le voy a negar que siento temor por la seguridad, permaneceré en el país cumpliendo mis compromisos”, puntualizó.