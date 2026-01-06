El próximo miércoles 7 de enero se llevarán a cabo movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país convocadas por el Gobierno Nacional en defensa de la soberanía nacional, en un contexto marcado por recientes tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, luego de declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, dirigidas contra el presidente Gustavo Petro y su administración.

Las declaraciones de Trump, calificadas por el mandatario colombiano como infundadas y calumniosas, generaron una respuesta oficial en la que Petro rechazó cualquier señalamiento que lo vincule con el narcotráfico y defendió su trayectoria política, su participación en procesos de paz y su actuación institucional. Desde el Gobierno se advirtió que este tipo de pronunciamientos representan una afrenta no solo contra el jefe de Estado, sino contra la soberanía de un país latinoamericano.

La soberanía se defiende con el pueblo en las calles. pic.twitter.com/UXerMdcLXz — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

En este contexto, el presidente Petro convocó a una movilización ciudadana como expresión democrática de respaldo institucional y defensa nacional. El mandatario anunció que a las 4:00 de la tarde se dirigirá al país desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, en un acto que se replicará de manera simultánea en plazas, parques y espacios públicos de distintas regiones.

La convocatoria está dirigida a sectores sociales, populares, sindicales y ciudadanía en general, e incluye un llamado a izar la Bandera Nacional y portar la camiseta de la Selección Colombia como símbolos de unidad y soberanía.

Nota recomendada: Gustavo Petro reacciona a las advertencias de Trump: «por la Patria tomaré de nuevo las armas»

Puntos y horarios de concentración

Bogotá

Plaza de Bolívar – 4:00 p. m.

Cauca

Popayán, Parque Caldas – 10:00 a. m. y 4:00 p. m.

SENA Norte – 3:00 p. m.

Meta

Villavicencio, Parque Central – 4:00 p. m.

La Guajira

Riohacha, Parque Simón Bolívar – 4:00 p. m.

Huila

Neiva, Parque Santander – 4:00 p. m.

Convoca la CUT Regional Huila.

Caquetá

Florencia, Parque San Francisco – 4:00 p. m.

Lema: “Caquetá por la vida, la democracia y la soberanía”.

Cobertura especial por la Emisora de Paz 93.3 FM.

Atlántico

Barranquilla, Paseo Bolívar – 4:00 p. m.

Magdalena

Santa Marta, Plaza de Bolívar – 4:00 p. m.

Lidera Fecode Magdalena.

Sucre

Sincelejo – Punto de partida: Plaza Santander – 4:00 p. m.

Recorrido hasta la plaza central.

Bolívar

Cartagena: India Catalina → Avenida Venezuela → Plaza de la Paz.

San Jacinto: Concentración en la sede del Comité de la Reforma Rural.

Antioquia

Medellín, Parque Bicentenario (barrio Boston).

Encuentro: 3:00 p. m. | Salida hacia La Alpujarra: 4:00 p. m.

Tolima

Ibagué, Parque Murillo – 4:00 p. m.

Municipios del norte y sur del departamento realizarán concentraciones locales.

San Andrés Islas

Parque Simón Bolívar – 4:00 p. m.

Guaviare

San José del Guaviare, Parque Central – 3:00 p. m.

Santander

Bucaramanga, Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento – 4:00 p. m.

Córdoba

Montería, Parque Simón Bolívar – 4:00 p. m.

Dirección: Calle 27 entre carreras 2 y 3.