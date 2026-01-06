Ir al contenido principal

El próximo miércoles 7 de enero se llevarán a cabo movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país convocadas por el Gobierno Nacional en defensa de la soberanía nacional, en un contexto marcado por recientes tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, luego de declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, dirigidas contra el presidente Gustavo Petro y su administración.

Las declaraciones de Trump, calificadas por el mandatario colombiano como infundadas y calumniosas, generaron una respuesta oficial en la que Petro rechazó cualquier señalamiento que lo vincule con el narcotráfico y defendió su trayectoria política, su participación en procesos de paz y su actuación institucional. Desde el Gobierno se advirtió que este tipo de pronunciamientos representan una afrenta no solo contra el jefe de Estado, sino contra la soberanía de un país latinoamericano.

En este contexto, el presidente Petro convocó a una movilización ciudadana como expresión democrática de respaldo institucional y defensa nacional. El mandatario anunció que a las 4:00 de la tarde se dirigirá al país desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, en un acto que se replicará de manera simultánea en plazas, parques y espacios públicos de distintas regiones.

La convocatoria está dirigida a sectores sociales, populares, sindicales y ciudadanía en general, e incluye un llamado a izar la Bandera Nacional y portar la camiseta de la Selección Colombia como símbolos de unidad y soberanía.

Puntos y horarios de concentración

Bogotá
Plaza de Bolívar – 4:00 p. m.

Cauca
Popayán, Parque Caldas – 10:00 a. m. y 4:00 p. m.
SENA Norte – 3:00 p. m.

Meta
Villavicencio, Parque Central – 4:00 p. m.

La Guajira
Riohacha, Parque Simón Bolívar – 4:00 p. m.

Huila
Neiva, Parque Santander – 4:00 p. m.
Convoca la CUT Regional Huila.

Caquetá
Florencia, Parque San Francisco – 4:00 p. m.
Lema: “Caquetá por la vida, la democracia y la soberanía”.
Cobertura especial por la Emisora de Paz 93.3 FM.

Atlántico
Barranquilla, Paseo Bolívar – 4:00 p. m.

Magdalena
Santa Marta, Plaza de Bolívar – 4:00 p. m.
Lidera Fecode Magdalena.

Sucre
Sincelejo – Punto de partida: Plaza Santander – 4:00 p. m.
Recorrido hasta la plaza central.

Bolívar
Cartagena: India Catalina → Avenida Venezuela → Plaza de la Paz.
San Jacinto: Concentración en la sede del Comité de la Reforma Rural.

Antioquia
Medellín, Parque Bicentenario (barrio Boston).
Encuentro: 3:00 p. m. | Salida hacia La Alpujarra: 4:00 p. m.

Tolima
Ibagué, Parque Murillo – 4:00 p. m.
Municipios del norte y sur del departamento realizarán concentraciones locales.

San Andrés Islas
Parque Simón Bolívar – 4:00 p. m.

Guaviare
San José del Guaviare, Parque Central – 3:00 p. m.

Santander
Bucaramanga, Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento – 4:00 p. m.

Córdoba
Montería, Parque Simón Bolívar – 4:00 p. m.
Dirección: Calle 27 entre carreras 2 y 3.

Alejandro Poveda

[email protected]
