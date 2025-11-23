De acuerdo con el boletín No 16 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, María Margarita Guerra, es la nueva gobernadora del Magdalena.

María Margarita Guerra Zúñiga obtiene la Gobernación del Magdalena en medio de las elecciones atípicas celebradas tras la destitución por parte del Consejo de Estado de Rafael Alejandro Martínez, por doble militancia.

La gobernadora electa hace parte del partido Fuerza Ciudadana, dirigido por el exalcalde y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien le dio su apoyo incondicional, con lo que es claro que seguirá que el exmandatario seguirá manejando los hilos del poder en este departamento.

Nota recomendada: Procuraduría investiga a Yahir Acuña por asuntos relacionados con el PAE en Sincelejo



Es abogada con maestría en Derecho Público. Ha trabajado en distintas alcaldías del Magdalena como asesora legal, secretaria de Gobierno y coordinadora de víctimas.