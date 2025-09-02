Foto: The Bogota Spot

Es un hecho la candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, de la hija del expresidente de la república, Cesar Gaviria Trujillo y de Ana Milena Muñoz, María Paz Gaviria Muñoz.

La decisión de ingresar a la política nacional fue únicamente de ella, y se hará por el Partido Liberal Colombiano con el que encabezará la lista a la Corporación.

De acuerdo con el periodista, Manolito Salazar, María Paz Gaviria, estaría acompañado por el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, aunque las negociaciones no han terminado y algo puedo cambiar las cosas en último momento.

Dicen en el Liberalismo que el propósito como Partido es del aumentar el número de curules en la Cámara de Representantes por Bogotá y en el Senado de la República.

