El coronel Andrés Felipe Otero, director Aeronáutico en la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil explicó en entrevista para la Wradio, las consecuencias que trae para la operación mundial en todo el mundo luego de que la empresa emitiera una alerta para la actualización del software de estas aeronaves.

“El software que controla uno de los aviones (Airbus) tuvo fallas por tormentas solares. Entonces Airbus tomó la decisión de parar a nivel mundial la flota de 319-320 y 321 y evitar que esa falla volviera a pasar”, explicó.

De acuerdo con lo expuesto por Otero, más de 13.600 y 14.000 pasajeros se verán afectados en Colombia.

Al respecto, la aerolínea Avianca está ofreciendo a los pasajeros afectados reacomodarlos en las opciones más cercanas disponibles con Avianca o con aerolíneas con las que Avianca tiene relación comercial.

Adicionalmente, si estas opciones no se ajustan a sus planes de viaje, la compañía ofrece:

Reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del Contact Center.

Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar, a través de la página web, Contact Center, puntos de venta directos de Avianca o en la agencia de viajes.