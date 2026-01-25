El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió inscripciones para más de 2000 personas que deseen capacitarse en los niveles de carreras técnicas, tecnológicas, y auxiliares en diferentes áreas del sector productivo del país con horarios flexibles y está dirigida a colombianos residentes en el país y extranjeros con situación migratoria definida. .

La entidad anunció más de 41.000 cupos disponibles en más de 200 programas en modalidad presencial y a distancia.

Los interesados podrán inscribirse en la primera convocatoria de 2026 estarán abiertas del 29 de enero al 3 de febrero a través de la plataforma Betowa.

Estos son los horarios disponibles:

Diurna: entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Nocturna: entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m.

Madrugada: entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Mixta

