El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió inscripciones para más de 2000 personas que deseen capacitarse en los niveles de carreras técnicas, tecnológicas, y auxiliares en diferentes áreas del sector productivo del país con horarios flexibles y está dirigida a colombianos residentes en el país y extranjeros con situación migratoria definida. .
La entidad anunció más de 41.000 cupos disponibles en más de 200 programas en modalidad presencial y a distancia.
Los interesados podrán inscribirse en la primera convocatoria de 2026 estarán abiertas del 29 de enero al 3 de febrero a través de la plataforma Betowa.
Estos son los horarios disponibles:
- Diurna: entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.
- Nocturna: entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m.
- Madrugada: entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.
- Mixta
