Los municipios de Necoclí, Turbo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Arboletes en el departamento de Antioquia se han visto afectados por las fuertes lluvias que en los últimos días han dejado a más de 7.000 familias afectadas.

En el municipio de Necoclí los aguaceros desbordaron las riberas del río Mulatos, río Tulapa y la quebrada Mulaticos dejando una persona muerta y tres desaparecidas.

La Gobernación de Antioquia informó de manera preliminar que 7.511 familias han resultado damnificadas en el departamento como consecuencias de la fuerte temporada de lluvias en la región.

Los municipios con mayores afectaciones son Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Necoclí.

